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ثقافة

هوامش بحجم المتن.. رواية على طاولة النيل الثقافية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء الروائية هناء عبد الهادي، للحديث حول روايتها "هوامش بحجم المتن"، ببرنامج "الفترة المفتوحة"، والذي يذاع في تمام الواحدة والنصف ظهرا على شاشة النيل الثقافية.

"هوامش بحجم المتن" هي الرواية الأولى لهناء عبد الهادى، أصدرتها بعد عدد من المجموعات القصصية فى مجال القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا.

تتناول الرواية قطاعا عريضا من المجتمع المصرى ما بين ريف محافظة البحيرة وحضر مدينة الإسكندرية منذ منتصف القرن العشرين حتى أحداث ثورة 25 يناير 2011، محللة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كاشفة عن المسكوت عنه فى هذا المجتمع، خصوصا فيما يخص المرأة والفقراء به.

هناء عبد الهادي عضو اتحاد كتاب مصر، عضو فريق تحرير مجلة ضاد التي يصدرها اتحاد كتاب مصر، عضو لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر، عضو مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، عضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عضو اللجنة الإعلامية بجمعية أصدقاء مكتبة الاسكندريةِ.

صدرلها: "كلام من القلب" رباعيات زجلية، "أحب فيك أنا" مجموعة قصصية، "السماء تشاركني البكاء"، "اسمعني لتراني"، "اخدعني ببراعة"، "في قيودك حريتي" قصص قصيرة وخواطر، "مسار إجباري"، "جسد..جسد آخر" قصص قصيرة جدا، "هوامش بحجم المتن" رواية منحة وزارة الثقافة.
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