AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة..الوصية الأخيرة لـ رجاء الجداوي توجع القلوب

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

عقب العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الليبي، على تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ستبقى للأبد في ليبيا، مضيفا:"كل من يموت في مواجهة الجيش الليبي في ليبيا من الأتراك سيبقى بها للأبد".

انهارت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من البكاء حزنا على فراق والدتها، التي توفت صباح اليوم بعد إصابتها بفيروس بفيروس كورونا المستجد.

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التي جاءت تعليقا على مبادرة وزارة المالية بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

عرض الإعلامى محمد الباز، تسجيلا صوتيا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مستشفى العزل، والتى توفيت صباح اليوم؛ الأحد، إثر إصابتها بـ فيروس كورونا.

قدمت الفنانة الكبيرة يسرا، العزاء للوطن العربي في وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي توفت بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن استهداف قاعدة الوطية أسفر عن مقتل مجموعة من مرتزقة أردوغان.  

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان باع الفنكوش للشعب التركي، من خلال نصب منظومات صاروخية في شمال سوريا وغرب ليبيا، وزعم أن لها قدرات دفاعية كبيرة.

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اليوم هو الثالث في سلسلة المفاوضات الخاصة بـ سد النهضة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه المفاوضات تمت بدعوة من الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي.

قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن تركيا تستخدم مرتزقة لرفع سقف مطالبها في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العميد خالد المحجوب: لم يتم استخدام قاعدة الوطية الليبية منذ شهور .. فيديو

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

الجيش الليبي يؤكد: ضربنا 9 مواقع في قاعدة الوطية

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد بارز في الجيش التركي

9 ضربات بنسبة نجاح 90%.. تفاصيل استهداف قاعدة الوطية الليبية وخسائر مرتزقة أردوغان

بعد ضربة قاعدة الوطية.. ميليشيات أردوغان والوفاق تصعد ضد الجيش الليبي

ترشيحاتنا

من فوق بركان.. أخطر صورة سيلفي في العالم| فيديو

تعرف على مفاجأة مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك.. فيديو

أخبار التوك شو.. بكاء عمرو أديب ولميس.. وصية رجاء الجداوي.. متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. وأحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف في قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

فيديو قديم.. نصيحة عادل إمام في فرح ابنة رجاء الجداوي

ماما نجوى: السوشيال ميديا تمثل خطرا كبيرا على الأطفال.. فيديو

جيجي زايد تنعي رجاء الجداوي وتحكي تفاصيل وحكايات لأول مرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد