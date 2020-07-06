أخبار التوك شو.. الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة..الوصية الأخيرة لـ رجاء الجداوي توجع القلوب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:





عقب العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الليبي، على تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ستبقى للأبد في ليبيا، مضيفا:"كل من يموت في مواجهة الجيش الليبي في ليبيا من الأتراك سيبقى بها للأبد".





انهارت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من البكاء حزنا على فراق والدتها، التي توفت صباح اليوم بعد إصابتها بفيروس بفيروس كورونا المستجد.





استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التي جاءت تعليقا على مبادرة وزارة المالية بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.





عرض الإعلامى محمد الباز، تسجيلا صوتيا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مستشفى العزل، والتى توفيت صباح اليوم؛ الأحد، إثر إصابتها بـ فيروس كورونا.





قدمت الفنانة الكبيرة يسرا، العزاء للوطن العربي في وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي توفت بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن استهداف قاعدة الوطية أسفر عن مقتل مجموعة من مرتزقة أردوغان.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان باع الفنكوش للشعب التركي، من خلال نصب منظومات صاروخية في شمال سوريا وغرب ليبيا، وزعم أن لها قدرات دفاعية كبيرة.





قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اليوم هو الثالث في سلسلة المفاوضات الخاصة بـ سد النهضة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه المفاوضات تمت بدعوة من الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي.



