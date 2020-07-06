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رياضة

عماد فتحي: اقتربت من العودة للتدريبات الجماعية.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:49 ص
عماد فتحي
عماد فتحي
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حسن العمدة
أعلن عماد فتحي لاعب فريق المصري البورسعيدي عن اقتراب عودته للتدريبات الجماعية بعد شفائه من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال فتحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: احمد الله، اقتربت من الشفاء الكامل وساكون متواجد في التدريبات الجماعية قريبا.

وعن مسحة كورونا قال: خضعت لها مع فريقي وكل الأمور بخير.

واكد: نعم مرتبط بايهاب جلال معنويا ولكني في النهاية لاعب محترف و عقدي ممتد مع فريقي لموسمين اخرين.

واتم: اتمنى ان اعود بقوة، لم يتعجل أحد عودتي حتى لا يحدث لي مضاعفات.

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