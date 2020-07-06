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برلمان

على غرار هوليوود.. مؤسسة مصرية لإنتاج الأفلام العالمية والألعاب

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:52 ص
لإنتاج الأفلام العالمية
لإنتاج الأفلام العالمية والألعاب
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أحمد أيمن
دشنت حملة دعم مؤسسات الدولة برئاسة اللواء أحمد زغلول، رئيس الحملة، الجزء الثاني من صالونها الثقافي الشهري بعنوان "عطاء قائد وإرادة شعب"، بمشاركة الفنان والمفكر حسن راتب، المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، أحلام يونس الرئيس السابق لأكاديمية الفنون، والإعلامي علاء بسيوني نائب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".

في البداية قال المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، إن موقع مصر الوسطي جعلها موطنا قديما لجميع المهاجرين، حيث أجبرتهم الدولة على التنازل عن ثقافتهم والخضوع لثقافة الدولة، موضحا أن الانتماء يكون من الوطن، الذي يسكن فيه الفرد لوجود مصلحة يدافع عنها كزراعة أو تجارة أو صناعة "بلدك اللي فيها ما لك وولدك". 

وأكد الدسوقي خلال كلمته في الصالون، أن جماعة الإخوان الإرهابية وحركة اليسار المصري وغيرها من الحركات والجماعات لم يستمروا لأنهم كانوا ضد طبيعة التكوين المصري، مشيرا إلى أن محمد علي أول من عمل جيشا مصريا، حيث كان يرغب في البداية الاعتماد على السودانيين، خوفا من تكوين جيش مصري فينقلب عليه لكونه أجنبي، لكن فشلت التجربة لذلك اعتمد على المصريين كعساكر في الجيش على أن تكون القيادة من الأتراك. 

وتابع أن الجيش مؤسسة وطنية تدافع عن الوطن من العدو الداخلي والخارجي، الدور الذي ظهر منذ تأسيسه مرورا بثورة أحمد عرابي ضد الخديوي "عدو داخلي" لتعيين وزير حربية مصري ومجلس شورى تشريعي وغيرها من الثورات والحروب التي خاضها الجيش في الداخل والخارج.

على الصعيد الآخر، اقترح الإعلامي علاء بسيوني، نائب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنشاء مؤسسة إنتاج سينمائي عالمية على غرار سينما هوليود الأمريكية وبوليود الهندية، وذلك لإنتاج أفلام سينمائية وكارتون للترويج إلى مصر وترسيخ الهوية الوطنية، فضلا عن إنشاء قنوات إخبارية عالمية تواجه ما تفعله الجزيرة وغيرها من القنوات المحرضة ضد مصر.

أيد الفنان حسن راتب، مقترح بسيوني، معلنا عن تبرعه بمبلغ مليون جنيه كمساهمة حال تنفيذ هذا المقترح، للنهوض بصناعة السينما والإنتاج السينمائي في مصر.

كما أيدت أحلام يونس الرئيس السابق لأكاديمية الفنون، مقترح الإعلامي علاء بسيوني، مقترحة إنتاج ألعاب مصرية تستهدف جيل الشباب بدلا من الألعاب الحالية التي تؤثر على عقول الشباب.

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