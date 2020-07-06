الكابتن شوقي غريب ينعي الفنانة رجاء الجداوي.. فيديو

قال الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الإوليمبي، إن الفنانة رجاء الجداوي عندما تتحدث معها تشعر انها اختك الكبيرة او انها احد من افراد اسرتك .
وأضاف الكابتن شوقي غريب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،: أنني تواصلت مع أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي وهي متواجدة في العزل واكد علي ان الناس الحولة يخطفهم الموت بسرعة.
وأوضح شوقي غريب ، ان الفنانة رجاء قمت بمقابلتها قبل انتشار فيروس كورونا وعند مقابلتي بها قالت الي لماذا لا تقوم بالاتصال بي والاطمئنان عليَ.
وتابع أن الفنانة رجاء الجداوي أعطت الفن المصري الكثير والكثير ويكفيك حب الناس إليها .