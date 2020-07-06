دراسة: الحليب الخام يصيبك بالأمراض

يعتبر حليب البقر من بين أكثر المشروبات الصحية والكثير يشربه باردًا وخامًا كعادة. ومع ذلك ، فقد وجدت دراسة أن شرب الحليب الخام يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض وكذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء. قد تكون أيضًا مصدرًا للعدوى البكتيرية في الجسم ، وفقًا للنتائج.





تم إجراء البحث في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، فحص أكثر من 2000 عينة حليب من أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة ، بما في ذلك الحليب الخام والحليب المبستر بطرق مختلفة. وجد أن الحليب الخام له أعلى نسبة انتشار للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية عند تركه في درجة حرارة الغرفة.





يمكن للبكتيريا التي لها جينات مقاومة لمضادات الميكروبات ، إذا تم تمريرها إلى مُمْرِض ، أن تصبح "جرثومة فائقة" ، بحيث لا تعمل الأدوية الصيدلانية لعلاج العدوى أو المرض. في كل عام ، يصاب ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية ، ويموت أكثر من 35000 شخص ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.





"ومع ذلك ، ذكر الباحثون أن هذه الدراسة لم يكن لديها نية لتخويف الناس. بل كان لتعليمهم. قال المؤلف الرئيسي Jinxin Liu ، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية في UC Davis ، إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الحليب الخام ، احتفظ به في ثلاجتك لتقليل خطر الإصابة بالبكتيريا بجينات مقاومة للمضادات الحيوية. للدراسة.



