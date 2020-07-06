دراسة: الحليب الخام يصيبك بالأمراض

يعتبر حليب البقر من بين أكثر المشروبات الصحية والكثير يشربه باردًا وخامًا كعادة. ومع ذلك ، فقد وجدت دراسة أن شرب الحليب الخام يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض وكذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء. قد تكون أيضًا مصدرًا للعدوى البكتيرية في الجسم ، وفقًا للنتائج.
تم إجراء البحث في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، فحص أكثر من 2000 عينة حليب من أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة ، بما في ذلك الحليب الخام والحليب المبستر بطرق مختلفة. وجد أن الحليب الخام له أعلى نسبة انتشار للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية عند تركه في درجة حرارة الغرفة.
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يمكن للبكتيريا التي لها جينات مقاومة لمضادات الميكروبات ، إذا تم تمريرها إلى مُمْرِض ، أن تصبح "جرثومة فائقة" ، بحيث لا تعمل الأدوية الصيدلانية لعلاج العدوى أو المرض. في كل عام ، يصاب ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية ، ويموت أكثر من 35000 شخص ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.
"ومع ذلك ، ذكر الباحثون أن هذه الدراسة لم يكن لديها نية لتخويف الناس. بل كان لتعليمهم. قال المؤلف الرئيسي Jinxin Liu ، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية في UC Davis ، إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الحليب الخام ، احتفظ به في ثلاجتك لتقليل خطر الإصابة بالبكتيريا بجينات مقاومة للمضادات الحيوية. للدراسة.
قالت ميشيل جاي راسل ، الباحثة في علم الأحياء الدقيقة ومديرة مركز UC Davis Western Center for Food: "تُظهر دراستنا أنه مع أي إساءة لدرجات الحرارة في الحليب الخام ، سواء كان متعمدًا أم لا ، يمكن أن تنمو هذه البكتيريا بجينات مقاومة مضادات الميكروبات". سلامة. "لن يفسد الأمر فقط. وأضاف جاي راسل: "إن المخاطر عالية حقًا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح".