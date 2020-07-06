AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: الحليب الخام يصيبك بالأمراض

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر حليب البقر من بين أكثر المشروبات الصحية والكثير يشربه باردًا وخامًا كعادة. ومع ذلك ، فقد وجدت دراسة أن شرب الحليب الخام يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض وكذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء. قد تكون أيضًا مصدرًا للعدوى البكتيرية في الجسم ، وفقًا للنتائج.

تم إجراء البحث في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، فحص أكثر من 2000 عينة حليب من أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة ، بما في ذلك الحليب الخام والحليب المبستر بطرق مختلفة. وجد أن الحليب الخام له أعلى نسبة انتشار للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية عند تركه في درجة حرارة الغرفة.

يمكن للبكتيريا التي لها جينات مقاومة لمضادات الميكروبات ، إذا تم تمريرها إلى مُمْرِض ، أن تصبح "جرثومة فائقة" ، بحيث لا تعمل الأدوية الصيدلانية لعلاج العدوى أو المرض. في كل عام ، يصاب ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية ، ويموت أكثر من 35000 شخص ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.

"ومع ذلك ، ذكر الباحثون أن هذه الدراسة لم يكن لديها نية لتخويف الناس. بل كان لتعليمهم. قال المؤلف الرئيسي Jinxin Liu ، باحث ما بعد الدكتوراه في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية في UC Davis ، إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الحليب الخام ، احتفظ به في ثلاجتك لتقليل خطر الإصابة بالبكتيريا بجينات مقاومة للمضادات الحيوية. للدراسة.

قالت ميشيل جاي راسل ، الباحثة في علم الأحياء الدقيقة ومديرة مركز UC Davis Western Center for Food: "تُظهر دراستنا أنه مع أي إساءة لدرجات الحرارة في الحليب الخام ، سواء كان متعمدًا أم لا ، يمكن أن تنمو هذه البكتيريا بجينات مقاومة مضادات الميكروبات". سلامة. "لن يفسد الأمر فقط. وأضاف جاي راسل: "إن المخاطر عالية حقًا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

من المطبخ.. 5 مضادات حيوية لعلاج مشاكل الجهازين الهضمى والتنفسي

ترشيحاتنا

تعرف على مفاجأة مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك.. فيديو

شهيد شهامة جديد في الكويت.. حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله

أحمد وفيق: رجاء الجداوي كانت جابرة للخواطر وعمرها ما زعلت حد

محمد جاد: انتعاش السياحة الخارجية دليل على الثقة فى الإجراءات الاحترازية بمصر

ابنة رجاء الجداوي: أمي تخلت عن ملعقة تحية كاريوكا الذهب واشتغلت طول حياتها

شروط الأضحية في عيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور