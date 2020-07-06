طبيب الزمالك: الخطأ وارد في سلبية المسحة الطبية الخاصة بـ عواد

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك ، أنه من الصعب وجود خطأ في نتيجة المسحة الطبية التي يخضع لها أي مصاب بفيروس كورونا وتظهر إصابته، بعكس المسحة السلبية التي قد تكون خاطئة.





وقال محمد أسامة، في تصريحات هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "هذا الأمر ينطبق على محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول والذي جاءت نتيجة المسحة الأولى إيجابية، أما المسحة الثانية فجاءت سلبية".





وأضاف أن محمد عواد سيخضع لمسحة طبية ثالثة؛ للتأكد من شفائه التام من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح محمد أسامة أن كريم بامبو لاعب الفريق الأول لم يتواجد أثناء إجراء مسحة اللاعبين لتواجده في محافظة البحر الأحمر حاليا مشيرا إلي خضوعه للمسحة سيكون بمقر تواجده.





وتابع "من المفترض أن تظهر النتيجة الخاصة بكريم بامبو غدا".



