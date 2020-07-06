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توك شو

ماما نجوى: السوشيال ميديا تمثل خطرا كبيرا على الأطفال.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:01 ص
ماما نجوي
ماما نجوي
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محمد حليم قنديل

أكدت نجوى إبراهيم الشهيرة ب "ماما نجوى" أن السوشيال ميديا تمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال خاصة بعدما جعلت أفراد الأسرة يعيشون كأنهم في جزر منعزلة.

وأضافت "ماما نجوى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية أن النشء هو مستقبل الأمة، ويجب الاهتمام بهم ورعايتهم.

وأشارت إلى أنها اقترحت على الكينج محمد منير، أن يدخل الأطفال على أغنيته الأخيرة فوافق على الفور.

وذكرت أنها عندما  بدأت حياتها العملية وعلمت أنها ستقدم  برامج أطفال شعرت بغضب حيث كانت تنزعج من أصوات الأطفال العالية،  ولكن بعد معايشتها معهم أحببتهم بشدة،  قائلة: " أجمل شئ أن حد يقولي يا ماما أنا بتبسط بيها".

كما نعت "ماما نجوى" ،  الفنانة القديرة رجاء الجداوى، قائلة "إن شاء في الجنة ونعيمها".

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