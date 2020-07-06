أخبار التوك شو.. بكاء عمرو أديب ولميس.. وصية رجاء الجداوي.. متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. وأحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف في قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:





أبو العينين: تغيير منظومة التعليم سيقضي على الغش.. ويخفف العبء على الطلاب وأسرهم

عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين التي قالها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، في كلمته، أن الغش في الامتحانات قضية خطيرة وإخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب، ولا بد أن يتكاتف المجتمع بأسره لمحاربة تلك المشكلة، مشيرا إلى أن القضية لها أكثر من شق خاص بالامتحان، ودور المدرسة، والمراقبين، واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية لمكافحة الغش.

كرم جبر: الفترة المقبلة تشهد تنظيم إصدار تراخيص القنوات الفضائية

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه من حق أي مواطن أو مسئول يتقدم بشكوى للمجلس وكل شخص يأخذ حقه، مشيرا إلى أنه حينما تكون هناك قضية تتطلب منا تدخل هنا يتدخل الإعلام بقوة.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، مساء أمس الأحد، أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم إصدار تراخيص القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، لافتا إلى أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نقل المعلومات والأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون تدقيق.

الجيش الليبي لوزير دفاع أردوغان: القتلى الأتراك سيبقون في ليبيا للأبد

عقب العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الليبي، على تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ستبقى للأبد في ليبيا، مضيفا:"كل من يموت في مواجهة الجيش الليبي في ليبيا من الأتراك سيبقى بها للأبد".

انهيار وبكاء على الهواء من عمرو أديب وابنة رجاء الجداوي.. شاهد

انهارت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من البكاء حزنا على فراق والدتها، التي توفت صباح اليوم بعد إصابتها بفيروس بفيروس كورونا المستجد.

مقترحات أبو العينين حول مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التي جاءت تعليقا على مبادرة وزارة المالية بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

حبكم خلاني اصبر على المحنة.. وصية رجاء الجداوي الأخيرة قبل الرحيل

عرض الإعلامى محمد الباز، تسجيلا صوتيا للفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مستشفى العزل، والتى توفيت صباح اليوم؛ الأحد، إثر إصابتها بـ فيروس كورونا.

أتولدت في الإسماعيلية وشكلي هموت فيها.. آخر كلمات رجاء الجداوي لـ يسرا

قدمت الفنانة الكبيرة يسرا، العزاء للوطن العربي في وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي توفت بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

9 ضربات بنسبة نجاح 90%.. تفاصيل استهداف قاعدة الوطية الليبية وخسائر مرتزقة أردوغان

قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن استهداف قاعدة الوطية أسفر عن مقتل مجموعة من مرتزقة أردوغان.

أحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف فى قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان باع الفنكوش للشعب التركي، من خلال نصب منظومات صاروخية في شمال سوريا وغرب ليبيا، وزعم أن لها قدرات دفاعية كبيرة.

متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. فيديو

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اليوم هو الثالث في سلسلة المفاوضات الخاصة بـ سد النهضة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه المفاوضات تمت بدعوة من الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي.

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن تركيا تستخدم مرتزقة لرفع سقف مطالبها في ليبيا.

السفير الأمريكي: قوات حفظ السلام مكوّن من مكونات اتفاقية السلام.. ونحن ملتزمون به

قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين، إن قوات حفظ السلام في سيناء مكون هام وعريق، مضيفا أنه من مكونات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تقود هذه القوات.

وأضاف كوهين، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الأحد، أنه التزام لن تتراجع بلاده عنه، مشيرا إلى أهمية هذه القوات.

وتابع السفير، قائلًا "زميلي السابق في منصبي الحالي أصبح المدير العام لهذه القوات، وهو يشغل هذا المنصب حتى الآن، وواحدة من أولى زياراتي بعد تقلدي المنصب كانت حضور تسليم القيادة القديمة العمل للجديدة في مركز القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ".