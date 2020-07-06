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تعليم

إدارة الوافدين تعلن تفاصيل ورش جديدة لطلابها.. تفاصيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:02 ص
إدارة الوافدين
إدارة الوافدين
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إقامة ورش لطلابها بعنوان  Cyber Security Essential لتعلم كيفية حماية الخصوصيتة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "Cyber Security Essential (Free Course).. اتصال العالم بشبكة الإنترنت حاليا بقى أكثر عرضة للهجمات السيبرانية.. كورس Cyber Security Essential هتتعلم فيه ازاي ممكن تحمي خصوصيتك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي". 

وتابع: "ده غير اكيد المعلومات وخبرات هتكتسبها  من محترفين واساتذة المجال اللي هتساعدك تواجهه كتير من تحديات  الشركات والمؤسسات الحكومية والتعليمية في عصرنا الحالي".

واوضحت أن محتوى البرنامج:
• تعلم معنى الأمن السيبراني وتأثيره المحتمل عليك .
• التعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر شيوعًا .
• اكتساب رؤى متعمقة حول كيفية حماية الشركات لعملياتها من الهجمات .
• اكتشف أحدث توجهات التوظيف والسبب وراء النمو المتواصل في مجال الأمن السيبراني .

بينما أشارت إلى بعض المعلومات عن  الكورس  وهي :

- مدته  15 ساعة 
- المستوى المتقدم :  للمبتدئين 
- اللغة : English
- المكان : Online

واستكملت: "لو مهتم و عايز تعرف اكتر املئ ال application ده و هيجيلك ايميل من يوم 17\18-7 عشان تعرف فيه تفاصيل الكورس المجاني".

https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9

وفي حالة وجود اي استفسار يمكن الارسال عبر صفحات التواصل الاجتماعي Study in Egypt 

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