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خالد سرحان ناعيا رجاء الجداوي: قلبنا موجوع عليها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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عادل نصار
نعى الفنان خالد سرحان، الفنانة  رجاء الجداوي، قائلًا "خسارة كبيرة للوطن العربي، وتمثل القاسم المشترك لكل الأعمال الفنية.. كلنا قلبنا موجوع عليها". 

وأضاف الفنان خالد سرحان، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية "العربية الحدث"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي،  "رجاء الجداوي قصة كفاح "شيك"؛ لأنها بدأت حياتها كعارضة أزياء، ولم نرَ منها يومًا أي مشاهد ابتذال وكانت أمًّا لكل المصريين لأن كل نصيحة قالتها أثرت في كل مصري".

وتابع الفنان خالد سرحان، "فنانة عظيمة لم تهتم يومًا بترتيب الأسماء والأدوار في المسلسلات والأعمال الفنية".

وكشف عن كواليس تعرفها عليها، قائلًا "مقبلتهاش إلا في بيوت عظماء زي الاستاذ سمير خفاجة، وعادل إمام"، مشيرًا إلى أنها مثلت قاسمًا مشتركًا له في معظم أعماله في مسيرته الفنية وتعلم منها كثيرًا. 

وحول عبارة الرئيس السيسي التي وجهها لها في ديسمبر 2018، قال "رسالة الرئيس السيسي لرجاء الجداوي عن مفهوم "الشياكة" كانت رسالة واضحة، فهو لم يقصد اللبس فقط بل شياكة التعامل وأناقة العطاء والاحترام والاختلاف، وأعتقد أن رسالة الرئيس كانت لكل الناس "شوفوا الست الشيك دي".

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