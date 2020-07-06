لبلبة تنعي رجاء الجداوى باكية: عمر ما طلع منها الغلط.. فيديو

وفاة الفنانة رجاء الجداوي قمت بالعودة. قالت الفنانة لبلبة ، إنها كانت ذاهبة إلى الساحل الشمالي وعند وصولها علمت بخبر





وأضافت لبلبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، : أنني لم أعمل مع الفنانة رجاء الجداوي ولكن كانت تربطنا صداقة قوية منذ سنوات طويلة وتعلمت منها الكثير من الاشياء.





لبلبة ، أن الفنانة رجاء الجداوي تقول دائما ان الفنانة يجب ان تكون في قمة الشياكة كما ان الفنانه رجاء لا يخرج منها الغلط ابدا . وأوضحت





وتابعت : أن الفنانة رجاء تأخذ القلب وتحببك في الكلام الذي يخرج منها واكدت علي انها لا تصدق انها لن تراها مرة اخرى .



