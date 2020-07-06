لبلبة تنعي رجاء الجداوى باكية: عمر ما طلع منها الغلط.. فيديو

قالت الفنانة لبلبة، إنها كانت ذاهبة إلى الساحل الشمالي وعند وصولها علمت بخبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي قمت بالعودة.
وأضافت لبلبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، : أنني لم أعمل مع الفنانة رجاء الجداوي ولكن كانت تربطنا صداقة قوية منذ سنوات طويلة وتعلمت منها الكثير من الاشياء.
وأوضحت لبلبة ، أن الفنانة رجاء الجداوي تقول دائما ان الفنانة يجب ان تكون في قمة الشياكة كما ان الفنانه رجاء لا يخرج منها الغلط ابدا .
وتابعت : أن الفنانة رجاء تأخذ القلب وتحببك في الكلام الذي يخرج منها واكدت علي انها لا تصدق انها لن تراها مرة اخرى .
واستكملت : أن الفنانة رجاء الجداوي بها أشياء جميلة وكنت دائما اتعلم منها كما أنها كانت تقوم بتشجيعي دائما وتثني علي أدواري .