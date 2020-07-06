خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون من التكدس والتزاحم أمام تأمينات كفر الزيات

استغاثت السيدة إيمان فتحي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس وتزاحم المواطنين عند هيئة تأمينات كفر الزيات بمحافظة الغربية .





وتقول فى رسالتها : نعانى من تكدس وتزاحم المواطنين عند هيئة تأمينات كفر الزيات بمحافظة الغربية ، بالمخالفة لتعليمات السلامة والأمان للوقاية من فيروس كورونا .

مطالبة بضرورة توفير الوعى لدى المواطنين بأهمية الأجراءت الأحترازية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



