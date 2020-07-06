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بين الناس

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون من التكدس والتزاحم أمام تأمينات كفر الزيات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة إيمان فتحي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس وتزاحم المواطنين عند هيئة تأمينات كفر الزيات بمحافظة الغربية .

وتقول فى رسالتها : نعانى من تكدس وتزاحم المواطنين عند هيئة تأمينات كفر الزيات بمحافظة الغربية ، بالمخالفة لتعليمات السلامة والأمان للوقاية من فيروس كورونا .
 مطالبة بضرورة توفير الوعى لدى المواطنين بأهمية الأجراءت الأحترازية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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