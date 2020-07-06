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سيارات

احذر.. هاتفك المحمول يدمر بطارية سيارتك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:02 ص
هاتفك المحمول يدمر
هاتفك المحمول يدمر بطارية سيارتك
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اشرف عطية
جميعا نستعين بشواحن السيارات لإعادة شحن هواتفنا المحمولة خارج المنزل عندما تفرغ بطارية الهاتف و الكثير من السائقين يقوم بشحن هاتفة المحمول أثناء إطفاء المحرك مما قد يجلب الضرر لبطارية السيارة .. هذا ما سنتعرف علية في هذا الموضوع .

عند شحن هاتفك المحمول بشاحن عشوائي فيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات للبطارية خصوصا ان كان الشاحن غير متناسب مع معيار شحن هاتفك، والذي يجب ان تكون قدرتة تتراوح ما بين 1 إلى 2.4 مللي أمبير لهواتف ابل و لا يتعدى 2 مللي أمبير في هواتف سامسونج إلى جانب وجود معيار خاص بالفولت والذي يتراوح عادة بين 3.7 الى 3.8 فولت بأغلب الهواتف وصولًا إلى 4.3 فولت الى اقصى حد.

عند القيام بشحن هاتفك من بطارية سيارتك، فأنت تقوم بنقل الطاقة بطارية السيارة الي بطارية الهاتف وعند كثرة الاستخدام بشكل يومي تتلف بطارية سيارتك سريعا خصوصا لو كانت سيارتك تمتلك بطارية ذات سعة صغيرة لا تتعدى 200 مللي أمبير.

ويجب ان تأخذ في الاعتبار أن سعة بطارية هاتفك تزيد عن 2,000 مللي أمبير، من الممكن في هذه الحالة أن يقتل هاتفك البطارية بشكل سريع للغاية بسبب هذا الفارق الكبير في السعة وكثرة الاستخدام .


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