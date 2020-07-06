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جيجي زايد تنعي رجاء الجداوي وتحكي تفاصيل وحكايات لأول مرة.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:01 ص
جيجي زايد
جيجي زايد
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة جيجي زايد ، إن الفنانة رجاء الجداوي استثنائية في حياة اي احد وتعلمنا منها الكثير والكثير.

وأضافت جيجي زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن عند انتقالنا الى قناة ام بي سي مصر قمنا بتوقيع العقود في منزل رجاء الجداوي واكدت علي ان الفنانه رجاء الجداوي كانت تطمئن عليا فى اى موقف.

وأوضحت جيجي زايد ، ان أميرة ابنة الفنانه رجاء الجداوي بها اشياء كثيرة من رجاء الجداوي ولا استطيع ان اتمالك نفسي منذ خبرة وفاتها.

وتابعت : ان الفنانه رجاء الجداوي أرسلت الي رسالة قبل ان تذهب الي المستشفي وقالت الي  "اذا شعرت بأعراض الكورونا قبل ان تذهب الى  المستشفى اذهب الي كل من ظلمك واخذه بالاحضان وسامحهم المسامح كريم".

واستكملت : أنني كنت أذهب أنا رجاء الجداوي قبل ان تبدأ الحلقة ونجلس في الصالون ونقوم بقص الحكايات على بعضنا.
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