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أخبار البلد

نادر نور الدين: قانون نزع الملكية في صالح المواطن والدولة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 ص
الدكتور نادر نور
الدكتور نادر نور الدين
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أمل مجدى
تقيم الدولة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وأحيانًا قد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من مالكه جبرًا.

لذلك حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 1923 حتى دستور 2014 الذي أكد على أن الملكية الخاصة مصونة حيث نصت المادة 35 منه على أن ( الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)،ويناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة غدًا ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

قال نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، من الطبيعى أن يتغير المسمى الوظيفى للوزير بحسب اسم الوزارة لأن منذ تولى الدكتور محمد عبد العاطى تغير اسمها من وزارة الأشغال العامة والرى إلى وزارة الموارد المائية والرى فكان لزاما تغيير هذا المسمى فى القانون ليكون للوزير الصفة الرسمية فى قرار نزع الملكية لأن القانون حرفيا وحتى لا يطعن فى قرار نزع الملكية أى شخص.

وأشار أنه من يعتمد التعويضات هم وكلاء الوزارة والوزير ولذلك يتناسب قانونًا أن يكونوا من المستوى الأول.

وأضاف "نادر نور الدين" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحكومة ألزمت نفسها بتعويض مادى فى حالة التأخير وذلك يستحثها على تنفيذ التزاماتها فى ميعادها ،وهذا فى صالح المواطن ونحن أمام حكومة عادلة تلزم نفسها بغرامة تأخير.

وأشار أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التي تحتاج في تنفيذها إلى فترات طويلة، وقد يكون تنفيذها على مراحل خاصة مشروعات الطرق بما يتعذر معه للجهة الإدارية أن تقوم بإيداع النموذج أو القرار خلال فترة السنتين، مما يؤدى إلى قيام الملاك برفع دعاوي قضائية بالتعويض، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة لذلك تم تغييرها لثلاثة سنوات لإعطاء وقت أطول للجهة صاحبة قرار نزع الملكية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيداع النموذج الذي يتم التوقيع عليه ممن نزع ملكية عقاره.

وتابع أن التعويض جزء منه عينى يمّكن المواطنون من الحصول على وحدات فى نفس المكان وهذا فى صالح المواطن.

ونوه أن هناك مشاكل تحدث بسبب مدة صلاحية إيداع المبلغ المستحق وتغيير المدة من شهر لثلاثة أشهر فيه مرونة للدولة فى إعطاء الشخص المستحق المبلغ وأيضًا للشخص فقد يكون مسافر ويتأخر فى أخذ مستحقاته .
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