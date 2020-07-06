الدواء المصرية: لا يوجد نقص في أدوية الوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور علي الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار ، إن هناك متابعة يومية من هيئة الدواء علي منافذ التصنيع والانتاج والتوزيع بالتالي نضمن ان يكون اى دواء متواجد ومتوفر في السوق .
وأضاف علي الغمراوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن سبب نقص بعض الأدوية في السوق يرجع إلى بعض الممارسات الخاطئة من المواطنين وتخزينهم للدواء دون الحاجة الية.
وأوضح علي الغمراوي ، أن مصر انتجت من 3 الى 6 اضعاف من الاحتياج الشهري من ادوية الوقاية من فيروس كورونا وهذا خلال 10 أيام.
وتابع : أنه لا يوجد الآن نقص من أدوية الوقاية من فيروس كورونا وهدفنا هو توفير الدواء للسوق المحلي.
واستكمل : أن سوق الدواء المصري لم يتأثر بفيروس كورونا ونعمل علي زيادة تصدير الدواء دون التأثير على السوق المحلي.