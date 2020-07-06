AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

آيلة للسقوط.. سكان شارع الفلكى بالإسكندرية يشكون تصدع المنازل.. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث عدد من سكان شارع الفلكى بالسيوف محافظة الاسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تصدع عدد من المنازل بالشارع خاصة العقار فى شارع 8 المتفرع من شارع 14 وشارع 11 المتفرع من شارع 14 وشارع 10 .

وناشد الأهالى المسئولين انقاذ سكان هذه السكان والمنازل المجاورة للبيوت الآيلة للسقوط بالشارع قبل حدوث كارثه.
 
ويمكن التواصل مع أهل الشارع من خلال الأرقام التالية 01201926020 و 01287688055 و 01002507155
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع الهانوفيل بالعجمى فى الإسكندرية يشكون من تراكم أكوام القمامة

أهالى منزل آيل للسقوط بقرية بهبشين يصرخون: البيت هيقع علينا..صور

سكان شارع مسجد التقوى فى عين شمس يشكون من الانقطاع المستمر لمياه الشرب

يعرض حياة المارة للخطر .. سكان شارع خالد ابن الوليد بالإسكندرية يستغيثون من تصدع شرفات عقار

عجوز تستغيث من تهدم منزلها فى الشرقية منذ أمطار فترة الإعصار

سكان شارع إبراهيم عبد العاطى بعين شمس يشكون من انقطاع المياه 12 ساعة يوميا

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

رسالة تامر حبيب إلى رجاء الجداوي: يا بختي أنا وكل اللي قربوا منك

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات حتى ألفي جنيه اليوم

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الموحدة لمنافسات الدوري الممتاز .. صور

استمر زواجهما أكثر من نصف قرن.. وفاة زوجين بفارق ساعات بعد صراعهما مع كورونا