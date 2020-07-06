آيلة للسقوط.. سكان شارع الفلكى بالإسكندرية يشكون تصدع المنازل.. صور

استغاث عدد من سكان شارع الفلكى بالسيوف محافظة الاسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تصدع عدد من المنازل بالشارع خاصة العقار فى شارع 8 المتفرع من شارع 14 وشارع 11 المتفرع من شارع 14 وشارع 10 .





وناشد الأهالى المسئولين انقاذ سكان هذه السكان والمنازل المجاورة للبيوت الآيلة للسقوط بالشارع قبل حدوث كارثه.

ويمكن التواصل مع أهل الشارع من خلال الأرقام التالية 01201926020 و 01287688055 و 01002507155

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



