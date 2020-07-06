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أخبار البلد

العظمى 41 في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الاثنين وموعد انكسار الموجة الحارة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:04 ص
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجي
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث أنه من المقرر أنه يكون حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وأكد الخبر أن الطقس سيكون معتدلًا علي السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح نشطة تكون مثيرة الرمال والأتربة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.


أما محافظات الصعيد، فتشهد طقسا شديد الحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :
القاهرة والوجه البحري العظمى 37 والصغري 24
السواحل الشمالية 31 للعظمي 24 للصغرى
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمي و 29 للصغري
شمال الصعيد 39 للعظمى و25 للصغري
جنوب الصعيد 41 للعظمي و 28 للصغرى


من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الموجة الحارة على البلاد سوف تنكسر يوم الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية مع بقاء نس الرطوبة عند نفس المعدلات العالية التي نشهدها هذه الفترة، لتسجل القاهرة مع نهاية الأسبوع 34 درجة.


وقال شاهين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ارتفاع معدلات الرطوبة في الطقس من سمات هذه الفترة لفصل الصيف،حيث تظل درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.


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