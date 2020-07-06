العظمى 41 في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الاثنين وموعد انكسار الموجة الحارة

وأكد الخبر أن الطقس سيكون معتدلًا علي السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح نشطة تكون مثيرة الرمال والأتربة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأكد الخبر أن الطقس سيكون معتدلًا علي السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه رياح نشطة تكون مثيرة الرمال والأتربة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الاثنين ، حيث أنه من المقرر أنه يكونمائية

من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة

، بأن الموجة الحارة على البلاد سوف تنكسر يوم الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية مع بقاء نس الرطوبة عند نفس المعدلات العالية التي نشهدها هذه الفترة، لتسجل القاهرة مع نهاية الأسبوع 34 درجة.