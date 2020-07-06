AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا فريد شوقي تنعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة.. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:11 ص
رانيا فريد شوقي ورجاء
رانيا فريد شوقي ورجاء الجداوي
Advertisements
مصطفى كرم

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنيه مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.


ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لها مع رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة "حبيبتي الغالية اوي ربنا يرحمك ويجعل مثواكي الجنة هتوحشينا هفتقد حضنك وابتسامتك وخفة دمك وطيبتك وحنيتك واعدتك و رقيك واخلاقك وانسانيتك بحبك اوي".


يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


حسن شحاتة ينعي رجاء الجداوي.. فيديو

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجاء الجداوي.. مهرجان الجونة يودع سمراء القاهرة

شاهد .. وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين

وداعا الحبيبة.. أحمد سعد ينعي الفنانة رجاء الجداوي

خلاص الطيبة والحنية خلصت من الدنيا .. روجينا تنعى رجاء الجداوي برسالة مؤثرة

هتوحشيني يا جوجا.. أنغام تنعي رجاء الجداوي برسالة موثرة

الهانم الكبيرة الراقية الطيبة الجدعة .. أمير كرارة ينعى رجاء الجداوي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

تعرف على مفاجأة مرتضى منصور لـ جمهور الزمالك.. فيديو

خبير وبائي: 15 يوليو يوم فاصل في مستقبل تعافي مصر من كورونا

من الداخل والخارج.. أسهل طريقة لتنظيف السيارة في 10 دقائق

الجيش الليبي لوزير دفاع أردوغان: القتلى الأتراك سيبقون في ليبيا للأبد

ابنة رجاء الجداوي: أمي تخلت عن ملعقة تحية كاريوكا الذهب واشتغلت طول حياتها

إعلامية كويتية: قناة الجزيرة تشعل الفتن من جديد بعد قطع يد تركيا في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور