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بين الناس

محمود يشكو من عدم تسليمه شقة الإسكان الاجتماعى بالقليوبية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمود محمد صابر أحمد شعبان من سكان القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التراجع في تسليمه شقة الإسكان الاجتماعى ببهتيم في القليوبية.

ويقول فى رسالته : بعد أن تم إخباره بالموافقة، وسداد 25 ألف جنيه، بحجة أنه حارج الأولوية،حيث تقدم عليها منذ 4 سنوات.

 وأضاف : أنا دافع 25 ألف جنيه من أربع سنين وبيقولولي اسحب فلوسك.
 
التواصل مع القارئ 01220116685
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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