أهالي عزب الباجور بالمنوفية يستغيثون من عدم وجود صرف صحي

شكا المواطن عبد الرؤف على محمد شاهين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرر أهالى خمس عزب وهم "عزبة زايد وأبو ابراهيم ومغيث وحجازى وعوض حسن"، التابعين لمركز الباجور بمحافظة المنوفية من عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى.





ويقول فى شكواه : لا يوجد صرف صحى بعزب مركز الباجور والترع والمصارف تحولت الى مقلب للقمامة وقدمنا استغاثة منذ سنه ونصف ولم تحل المشكلة حتى الآن .





للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى 01002752380

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



