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سيارات

ولاية أمريكية تمنع وضع لوحة الترخيص الأمامية لسياراتها.. تعرف عليها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت ولاية أوهايو الأمريكية عن الغاء تركيب اللوحات المعدنية الامامية للسيارات ، ولذلك لن يحتاج احد من مالكى السيارات الى ترخيص لوحتين معدنيتين وسيكتفى بواحدة خلفية ، وذلك ابتداء من 1 يوليو الجارى .

وافادت صحيفة دايتون ديلي نيوز ان هذا القرار سيعود بالنفع على مالكي السيارات، حيث ستنخفض رسوم التسجيل الجديدة بمقدار 1.25 دولار فقط ، إلا أن الولاية تتوقع توفير 1.4 مليون دولار سنويًا عن طريق صنع عدد أقل من اللوحات.

واضافت الصحيفة إلى أن ولاية أوهايو لديها أكثر من 13 مليون تسجيل للمركبات في عام 2019، وهذا يعني عدد كبير من لوحات الترخيص سيتم توفير إنتاجها.

واوضحت الصحيفة ان هذا القرار جاء عندما قمت الولاية بتحديث ميزانية النقل السنوية، لتنضم بذلك إلى 19 ولاية أمريكية أخرى في إصدار هذا القانون داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه الأخبار رائعة خاصة لمن يمتلكون سيارات فاخرة بشبك أمامي عصري كبير ، حتى لا يتم تشويه هذا الشبك الفخم ، ولكن بالنسبة لشرطة الولاية ليست أخبار جيدة بالطبع، حيث يتوقع رجال الشرطة أن إزالتها سيجعل من الصعب عليهم التعرف على مرتكبي الجرائم والقبض عليهم .

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