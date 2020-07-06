دودج تقرر وقف إنتاج جراند كارافان وجورني

فى قرار مفاجئ قررت شركة دودج الامريكية التابعة لمجموعة فيات كرايسلر العالمية وقف إنتاج موديلات جورني و جراند كارافان خلال هذا العام هذا العام ، بالرغم من انها كانت السيارة الأكثر مبيعًا للشركة العام الماضي .

فبلغت مبيعات جراند كارافان إلى 122,648 سيارة في الولايات المتحدة، أي أعلى من تشارجر وتشالنجر ودورينجو ، حيث كشفت شركة دودج عن جراند كارافان لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات عام 2007 .

وعند الكشف عن دودج جورني خلال عام 2007، وكانت تتوفر بسعر أساسي يبلغ 19,985 دولار وكانت تتاح بمقاعد تكفي لما يصل إلى سبعة أشخاص، ومع ذلك، لم تكن ناجحة تمامًا في السوق، حيث لم يُبع منها سوى 50,000 نسخة فقط في السنوات الأربع الأولى في الولايات المتحدة.

ولكن تم إعادة تصميم المقصورة الداخلية وتعديل نظام التعليق، كما تم تجهيزها بمحرك V6 جديد سعة 3.6 لتر بقوة 283 حصان و352 نيوتن.متر من عزم الدوران ، خلال تحديثاتها الاولى عام 2011 .

ولم تقوم شركة دودج بعمل اى تحديثات اخرى لهذا الموديل حتى عام 2020 ، والمتاح حصريًا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 172 حصان و224 نيوتن.متر من عزم الدوران.