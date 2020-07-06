مجموعة BMW تخطط لإنتاج نصف مليون مركبة كهربائية

دشنت مجموعة BMW مركز المهارات لأنظمة ومنتجات القيادة والمركبات الكهربائية وذلك في مصنعها الأساسي دينجولفينج بولاية بافاريا.

وأعلنت مجموعة BMW المركز تم انشاؤه لدعم وتطوير انتاج 500,000 مركبة من الجيل الخامس لانظمة E-Drive بطاقة عاملة تبدأ من 2,000 موظف وعامل واستثمار بقيمة 500 مليون يورو بحلول العام 2022 .





وأوضحت مجموعة BMW أن المركز من العام 2013 يقوم بإنتاج وتطوير قطع ومكونات السيارات الكهربائية ، ولكن من ضمن خطط المجموعة للتوسع سيقوم المركز بإنتاج كل ما يخص القوى المحركة للسيارات الكهربائية بداية بالمحركات ونواقل الحركة والكترونيات الطاقة.

وسيكون أول طراز مجمع بالكامل هو iX3 والذي سيدشن قريبا بالسوق الصيني، وسيتم اعتماد 8 خطوط للإنتاج في المركز أهمها الخطوط الخاصة بانتاج طرازات البطاريات العادية والبطاريات عالية الفولتية.

وخلال السنوات القادمة سيتم إضافة المزيد من الخطوط مما سيرفع قوة الإنتاج في المركز، وسيتم توسيع مساحة الإنتاج للمركز لحدود ال 10 مرات بداية من 8,000 متر مربع في 2015 الى 80,000، وكذلك زيادة عدد العاملين من 600 إلى 2,000.