AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مجموعة BMW تخطط لإنتاج نصف مليون مركبة كهربائية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

دشنت مجموعة BMW مركز المهارات لأنظمة ومنتجات القيادة والمركبات الكهربائية وذلك في مصنعها الأساسي دينجولفينج بولاية بافاريا.

وأعلنت مجموعة BMW المركز تم انشاؤه لدعم وتطوير انتاج 500,000 مركبة من الجيل الخامس لانظمة E-Drive بطاقة عاملة تبدأ من 2,000 موظف وعامل واستثمار بقيمة 500 مليون يورو بحلول العام 2022 .


وأوضحت مجموعة BMW أن المركز من العام 2013  يقوم بإنتاج وتطوير قطع ومكونات السيارات الكهربائية ، ولكن من ضمن خطط المجموعة للتوسع سيقوم المركز بإنتاج كل ما يخص القوى المحركة للسيارات الكهربائية بداية بالمحركات ونواقل الحركة والكترونيات الطاقة.


وسيكون أول طراز مجمع بالكامل هو iX3 والذي سيدشن قريبا بالسوق الصيني، وسيتم اعتماد 8 خطوط للإنتاج في المركز أهمها الخطوط الخاصة بانتاج طرازات البطاريات العادية  والبطاريات عالية الفولتية.


وخلال السنوات القادمة سيتم إضافة المزيد من الخطوط مما سيرفع قوة الإنتاج في المركز، وسيتم توسيع مساحة الإنتاج للمركز لحدود ال 10 مرات بداية من 8,000  متر مربع في 2015 الى 80,000، وكذلك زيادة عدد العاملين من 600 إلى 2,000.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية قياس بطارية السيارة

تعرف على مكونات بطارية السيارة وطرق قياسها

تعرف على حصة BMW من سوق السيارات الكهربائية عالميا

13 طرازا من هيونداي يعملان بالوقود البديل

مصنع BMW دينك ولفينج يبدأ في إنتاج الفئة الرابعة الجديدة

BMW تفتتح مصنعا لإنتاج البطاريات والمحركات الكهربائية فى ألمانيا

ترشيحاتنا

العربية: إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي بمستشفى العزل يكشف اللحظات الأخيرة في حياتها.. فيديو

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور

تفاصيل الحادث المؤلم.. نمر يمزق حارسه داخل القفص

فيديو قديم.. نصيحة عادل إمام في فرح ابنة رجاء الجداوي

يسرا تبكي على رجاء الجداوي: حسيت إن أمي ماتت ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور