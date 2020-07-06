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أخبار العالم

الصين تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأفادت تقارير علمية صادمة بأن سلالة من الفيروسات التاجية الخطيرة انتشرت في الصين منذ 8 أعوام بعد مرض أحد العمال في منجم بالحمى ووفاته بعدها بأيام. 

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الصين نقلت عينات من القوارض والخفافيش الموجودة في المكان لتحليلها معمليا في معمل ووهان.

وأشارت التقارير إلى أن الصين كانت على علم بوجود تلك الفيروسات التاجية الخطيرة ولكنها تكتمت على الامر ولم تصرح بأي أخبار عن ذلك الأمر . 

وشهدت السلالة إصابة ستة رجال بالحمى والسعال والالتهاب الرئوي في عام 2012 بعد العمل في المنجم، حيث توفى اثنان منهم بسبب المرض.
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