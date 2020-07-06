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منوعات

حواديت محل القماش.. أناقة رجاء الجداوي وضعتها في مأزق مع السيدات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
24 سنة عمر آخر قضته الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على مجلات الموضة  ومنصة عرض الأزياء في داخل مصر وخارجها، حتى استحوذت لسنوات على لقب  السفيرة الطائرة للأناقة وللقطن المصري.

واعتبرها المصريون أيقونة الأناقة والشياكة والجمال وصاحبة الذوق الرفيع، مما وضعها ذلك في العديد من المواقف في بداية التمثيل، تحكيها الفنانة التي غدر بها فيروس كورونا وأنهى حياتها بعد صراع معه:"الناس دائمًا شايفيني على سنجة عشرة على طول شعري مظبوط وعلى طول بلبس صح، وبقيت نموذج أنيق".

وتكمل "جدوي" في حوار قديم لها ببرنامج "عالم الشهرة" قائلة :" أكثر من 24 سنة في الأزياء ترسخت عند الناس فكرة إن رجاء الجداوي قاعدة 24 ساعة قدام المرايا بتقول يا مرايتي يا مرايتي  أنا أحلى  ولا ست الحسن والجمال أحلى، وده استحالة أكون كده طول الوقت". 

"لو كنت في محل قماش ودخلت ست من الجمهور العادي، كانت تقولي يا مدام رجاء كويس إنك هنا والنبي نقيلي حتة القماشة دي، أو اختاريلي موديل يناسبني، فمسألة الموضة بقت ملتصقة بيا". 

حتى على خشبة المسرح وعندما كانت تتقن مهنتها في التمثيل لم ينسى الجماهير حقيقتها بأنها عارضة أزياء، فتقول:" الأمر وصل إلى إن كنت بصور مسرحية تليفزيونية، وفي الدور المفروض إن بشق هدومي فاتشقت زيادة شوية، فربطة الجلابية وانا على المسرح، فواحدة من الجمهور قالت يا حلاوة شوفوا عملتها موديل". 
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