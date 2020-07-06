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رياضة

الميرغني: أحمد الطيب تدخل لحل الخلاف مع نادي الزمالك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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ملك موسي
قال أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق أن الكابتن أحمد الطيب كان قد تدخل لحل الخلاف مع إدارة الزمالك وتحدث مع أحمد مرتضى منصور الذي إتصل به وكان المفترض عقد جلسة لحل الأمور ولكن أزمة كورونا تسببت في إلغاء الأمر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة الحدث اليوم أنه لن يرفض مطلقا أي دعوة للصلح بينه وبين الإدارة خاصة وأنه إبن من أبناء النادي وأعتذر للجميع لأنهم يمثلون الكيان الذي أعشقه.

وواصل الميرغني في تصريحاته أن اللاعبين لم يكونو  يحصلو على مستحقاتهم المالية أو مقدم تعاقدهم حتى بداية يناير وكان عقده مقابل 40 ألف جنيه ولم ينظر للماديات فاللعب للزمالك شرف كبير جدا.

واستكمل أحمد الميرغني تصريحاته أن مباراة القمة ضد الأهلي التي شارك بها شباب الزمالك والتي كانت بداية ظهور حازم إمام فيها كان يستحق نادي الزمالك بلاعبيه الشباب الفوز بأربعة أهداف على الأقل وأن النادي الأهلي بلاعبيه الكبار والخبرات لم يستطع مجاراة شباب الزمالك عديمي الخبرة في اللقاء.

وذكر الميرغني أن الإدارات السابقة أخطأت في حق النجوم الشباب برحيلهم عن الفريق وأن رئيس النادي السابق ممدوح عباس كان يطلب دائما التوقيع على بياض ولا يضع في العقد قيمة الإتفاق وكان يتنصل دائما من وعوده وكان هناك خلل في تعاملاته دائما مع اللاعبين وهو أحد أسباب إنهيار الفرق الكروية بالزمالك.
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