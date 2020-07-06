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ساحة رأي

خالد عامر يكتب: جنود الوطن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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المواطن المصري جندي من جنود الوطن وفي ظل مايحدث لمصر ولمصر الجميع في خندق واحد لأجل مصر التي تواجه تحديات كبيرة. أخطار تمس أمنها واستقرارها.

جنود الوطن ليسوا فقط رجال الجيش المصري العظيم وبالتالي فإن دور كل مصري أن يقاتل في موقعه والمشهد زاخر الآن بنماذج مضيئة تستلفت الإنتباه في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياته ولهذا أطلقنا علي الأطباء والمنظومة الطيبة وصف الجيش الأبيض وهم بحق جنودا للوطن يبذلون الجهد لإنقاذ المصريين من آثار طاعون لعين.

جنود الوطن تعبير ينبغي التعميم في مواجهة مايحدث بمصر ولمصر ومن هنا فإن الصانع والمهندس والمعلم وكل مواطن في عمله إنما يقاتل لأجل حصاد يعود بالخير علي وطن ينشد الأمن والأمان والاستقرار.

. إن تخلي اي فرد عن نداء الوطن بمثابة خيانة وهنا  لايستحق الخارج عن لواء الوطن العيش على أرضه أنها مصر ياسادة.

عندما تكون مصر جيشا وشعبا يدا واحدة في مواجهة الأخطار التي تهدف الى النيل من ترابها فإن ذلك بمثابة حائط صد ورسالة بأن مصر قوية لايمكن أن تخضع أو تستكين.

أمام إتساع نطاق الحروب المرئية وغير المرئية وفي ظل أن مصر مستهدفة منذ فجر التاريخ فلابد من التأكيد على أن من يدافع عن مصر هم كل أبناء الشعب المصري.

لا صوت اذا يعلو علي صوت الوطن ذاك هو الجواب الشافي في اجتياز كل العثرات والمحن وذاك هو سلاح مصر الأبدي مهما طال الزمن فمن الجيد ان نحكم العقل بالابتعاد عن الفتنة وأن نكون جنود مدافعين عن قضية وطن وليس ذئاب تبحث عن الفرائس لتنشر الرذيلة وتنسى الوطن.
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