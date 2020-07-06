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سيارات

تعرف على سبب أكبر عملية استدعاء لسيارات فولفو في تاريخها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

عندما نتحدث عن الامان والسلامة فى قطاع السيارات بشكل عام ، فان اسم فولفو ياتى دون اى شك فى المقدمة ، فهى تعد الأكثر أمانًا حول العالم، فمنذ نهاية خمسينيات القرن الماضى وهى تعمل على ذلك السمعة.

وقامن شركة فولفو عام 1958 بالكشف عن احدث ابتكاراتها الثورية في هذا المجال هو حزام الأمان ثلاثي النقاط في 1958، والذى تزعم فولفو أن هذا النوع من أحزمة الأمان أنقذ أكثر من مليون شخص على مدى أربعة عقود.

ولتاكيد مقولة ان سيارة فولفو تحترم سلامة قائدى السيارات ، فقد اطلقت الشركة أكبر عملية استدعاء سيارات لها طوال تاريخها، وذلك باستدعاء 2.2 مليون سيارة حول العالم لإصلاح مشكلة في الكبل الفولاذي الذي يربط أحزمة المقاعد الأمامية بالسيارة.

وقالت شركة فولفو فى تصريحات  صحفية لـ أوتوموتيف نيوز " أنه في ظل ظروف نادرة وسلوكيات المستخدم، قد يتلف الكبل مما يؤدي إلى إضعاف قدرة تقييد حزام الأمان".

واضافة فولفو ان الطرازات المستدعاة كل من S60 وS60L وS60CC وV60 وV60CC وXC60 وV70 وXC70 وS80 وS80L، والتي تم بناؤها بين عام 2006 إلى عام 2019.

واوضحت فولفو ان الدول الأكثر تأثرًا بهذا الاستدعاء، فقد احتلت السويد المركز الأول بـ 412,000 سيارة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بــ  308,000 سيارة، وسيتم تبلغ مالكي السيارات المستدعاة عن طريق البريد .

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