افضحى متحرش.. رانيا يوسف تنشر محادثات أشخاص تحرشوا بها لفظيا

قامت الممثله رانيا يوسف بنشر عدد من المحادثات لعدد من الأشخاص الذين قاموا بسبها بألفاظ خارجه بعد هجومها على المتحرشين ومطالبتها بقانون رادع يكفل حق المرأه ضدهم.

ونشر رانيا يوسف صور لحسابات هؤلا الأشخاص وعلقت عليها قائلة "‏‎#متخافيش ‎#افضحي_متحرش".



وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎بلغي عنهم لمباحث الإنترنت" و "‏‎اديهم ع وشهم يا رانيا والله جدعه" و "‏‎ربنا يهديكي و يهديهم"

و"‏‎يافندم حضرتك احد اسباب التحرش بسبب الإيحاءات والصور التي تقومي بنشرها على مرأى ومسمع من الجميع" و" ‏‎يعني انتي زعلانه من التحرش اللفظي لشوية عيال مراهقين.. ومش زعلانه من المشاهد الساخنة اللي بتعمليها في معظم أعمالك الفنية..".

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وشاركت رانيا يوسف مؤخرا في مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

