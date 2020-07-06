أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 3 تطبيقات على Google Play لهذا الأسبوع.. موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
يحتوى متجر تطبيقات جوجل Google Play على آلاف من التطبيقات من جميع الفئات، مثل تطيقات الألعاب و التعلم و الرياضة والكاميرا، وغيرها الكثير، ويوميا ما تكون هناك تطبيقات جديدة في كل المجالات .
كشفت تسريبات جديدة أن جهاز التابلت + Galaxy Tab S7 من شركة سامسونج، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا يوم 5 أغسطس القادم، سيحتوى على كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجابيكسل والثانية ب 5 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة.
كشفت تقارير أن شركة Xiaomi شاومى الصينية تعمل على تطوير ميزة جديدة في التصوير بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى تسمى AI Shutter حيث سيتم تضمينها قريبا ضمن نظام تشغيل السوفت وير MIUI 12 .
كشفت تسريبات جديدة، عن أن ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch 3 ، والتى ستصدر رسميا يوم 22 يوليو، سيكون سعرها مرتفعا وسيتراوح بين 400 و600 دولار أمريكى.
اشتكى عدد كبير من مستخدمى الإنترنت في الهند من عدم تمكنهم من الوصول إلى محرك البحث الشهير DuckDuckGo ، والذى يتم الاعتماد عليه بكثرة في البلاد، حيث اعتقد البعض منهم أنه تم حظره.
أصدرت شركة Samsung سامسونج تحديث شهر يوليو لمجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 10، الذى يشمل التحديث الأمنى لهذه الهواتف لحمايتها من الاختراق.
كشفت تقارير أن المملكة المتحدة على وشك إجراء تغيير كبير في سياستها إزاء شركة هواوى الصينية، التى تقوم بإنشاء البنى التحتية لشبكات 5G، حيث من المتوقع أن يتم إنهاء العمل معها بحلول نهاية العام الحالى، وليس حسب المتفق عليه، بمغادرتها بحلول عام 2023.
كشفت شركة موتورولا الصينية رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل إسم Motorola One Fusion، وهو من ضمن فئة الهواتف المتوسطة منخفة السعر.
فى مفاجأة لعشاق هاتف آيفون الأشهر فى العالم، كشفت آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن أحدث أنظمة تشغيلها iOS 14، والذى يجمع لأول مرة بين الكثير من مميزات أجهزة الأندرويد مع الشكل والتصميم المميز لأجهزة آبل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوى للمطورين حول العالم، فالنظام الجديد يضم مجموعة من السمات الموجودة بالفعل فى أندرويد لتسهيل الأمر على المستخدمين.