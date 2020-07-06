أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 3 تطبيقات على Google Play لهذا الأسبوع.. موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:









يحتوى متجر تطبيقات جوجل Google Play على آلاف من التطبيقات من جميع الفئات، مثل تطيقات الألعاب و التعلم و الرياضة والكاميرا، وغيرها الكثير، ويوميا ما تكون هناك تطبيقات جديدة في كل المجالات .



تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت + Galaxy Tab S7.. فيديو

كشفت تسريبات جديدة أن جهاز التابلت + Galaxy Tab S7 من شركة سامسونج، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا يوم 5 أغسطس القادم، سيحتوى على كاميرتين خلفيتين الأولى بدقة 16 ميجابيكسل والثانية ب 5 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة.





لاختيار صور فائقة الجودة.. شاومي تطور تقنية تصوير بالذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير أن شركة Xiaomi شاومى الصينية تعمل على تطوير ميزة جديدة في التصوير بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى تسمى AI Shutter حيث سيتم تضمينها قريبا ضمن نظام تشغيل السوفت وير MIUI 12 .









الهند تحظر محرك بحث شهيرا عن طريق الخطأ أثناء حذفها 59 تطبيقا صينيا

اشتكى عدد كبير من مستخدمى الإنترنت في الهند من عدم تمكنهم من الوصول إلى محرك البحث الشهير DuckDuckGo ، والذى يتم الاعتماد عليه بكثرة في البلاد، حيث اعتقد البعض منهم أنه تم حظره.





بريطانيا تتجه إلى إنهاء دور هواوي في شبكات 5G هذا العام بدلا من عام 2023

كشفت تقارير أن المملكة المتحدة على وشك إجراء تغيير كبير في سياستها إزاء شركة هواوى الصينية، التى تقوم بإنشاء البنى التحتية لشبكات 5G، حيث من المتوقع أن يتم إنهاء العمل معها بحلول نهاية العام الحالى، وليس حسب المتفق عليه، بمغادرتها بحلول عام 2023.











