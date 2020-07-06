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أخبار البلد

شهيد شهامة جديد في الكويت.. حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:50 ص
حكاية شاب مصري دفع
حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله
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عبد العزيز جمال

شهدت دولة الكويت سقوط شهيدا مصريا من أحد أبناء محافظة الدقهلية العاملين في الكويت.


وتوفي الشاب المصري أثناء محاولة مطاردة لصوص حاولوا سرقة المزرعة التي يعمل بها فدهسوه بسيارتهم وفروا هاربين.


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والشاب عادل حلمي محمد محمود عبد الرحمن مؤنس، 35 سنة، يعمل في مزرعة الوفرة بالكويت من قرية ميت الخولي مؤمن مركز منية النصر.

أهل القرية أكدوا أن "عادل" تزوج في يوليو من العام الماضي، وظل في القرية لمدة شهر تقريبا.

وفرح الشاب بشدة حينما علم أن زوجته حامل، وأنجبت الطفلة نور الهدي، عمرها 3 شهور، ولم يراها إلى حتى قبل وفاته إلا في الصور التي كانت ترسلها له زوجته.

وتابع محمد رمزي عم الضحية أن عادل حاول أن يدافع عن أكل عيشه رغم أنه لا يعمل حارس وإنما نجار مسلح.

وأوضح انه ظل يقاوم اللصوص حتى سقط تحت عجلات سيارتهم ، وتوفى في الحال أثناء هروبهم مسرعين.





شهيد شهامة جديد في الكويت.. حكاية شاب مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن مكان عمله
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