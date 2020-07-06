بسبع أرواح.. 12 دقيقة عذاب لقط داخل غسالة

نجا قط يدعي "أوسكار" بأعجوبة من دورة مدتها 12 دقيقة في الغسالة دون أن يدرك أصحابها أنه قد نام بداخلها.





كان القط البالغ من العمر عامين في الغسالة يحصل على غفوة سريعة فقط، ولكنه علق في الداخل لمدة 12 دقيقة قاسية بين الغسيل والماء الساخن والمنظفات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









أدركت مالكة "أوسكار" والتي تدعى "أماندا ميريديث" ما حدث لأول مرة عندما سمعت صوت تموء غريب ، بعد أن حمّل زوجها أنجيلو ملاءات الأسرة في الغسالة.





في البداية اعتقدت أماندا أن الأنين كان قادمًا من الدولاب، لذلك ذهبت لتضع حمولة أخرى من الغسيل دون أن يخطر على بالها أن القط بالداخل.





ولكن عندما عادت إلى الداخل ولم يكن أوسكار في مكان يمكن رؤيته ، بدأت في البحث عنه في المنزل، فكانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أن قطها عالق داخل الغسالة.





وقالت لـ ABC News: "القط الصغير المسكين كان ضع يديه على الزجاج وهو يقوم بالدوران داخل الغسالة و ينظر إلي فكانت لحظات مأساوية".





استغرق الأمر دقيقتين إضافيتين بعد توقف الغسالة وتصريفها لفتح الباب، وخلال الساعات الست التالية كان القط لا يحتاج سوى الطبطبة واللمس وفقًا لطبيبه البيطري.





لحسن الحظ ، نجا أوسكار من المحنة مع عدد قليل من المطبات والكدمات من الأجزاء الصلبة في الجهاز.











