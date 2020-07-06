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رياضة

أحمد الميرغني: الأهلي لا يقف بجوار أبنائه والدليل عاشور.. وتعرضت لظلم في الحياة الرياضية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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ملك موسي
ذكر أحمد الميرغني لاعب الزمالك السابق أنه لم يتم عرض وجوده في قناة الزمالك وأنه تعرض لظلم كبير في الحياة الرياضية ولا ينسى موقف فبعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية كان هناك أغنية للفنان هاني شاكر وظهر فيها صور جميع اللاعبين الذين إرتدو تيشرت الفريق الأبيض حتى من مر بجوار سور النادي ولكني لم أظهر فيها.

وأضاف الميرغني في تصريحات لبرنامج on side أنه لا صحة إطلاقا أن النادي الأهلي يقف بجوار أبنائه عكس نادي الزمالك والدليل حسام عاشور وموقف الفريق الأحمر من التعامل معه ونسيان تاريخه ورغم ذلك فهو يرى أن حسام عاشور كان عليه الإعتزال في النادي الأهلي.

وواصل الميرغني أن إدارة الزمالك لم تقف بجواره شخصيا والأسباب معروفة ولكنه أشاد بقرار إدارة الزمالك بعد الوقوف بجوار الراحل علاء علي وصرف معاش شهري له وإيجاد فرصة عمل لزةجته وشقيقته أسعده كثيرا لأنه يعتبر علاء أخ له ووفاته كانت صدمة كبيرة له.

واستكمل أن من يطلب إستمرار أو إلغاء النشاط الكروي لمصلحته الشخصية وأطالب المسئولين بالأسس التي يسير عليها الدوري الممتاز والقيد الأفريقي والمحلي ونظام الموسم المقبل وأطالب بحلول لمعرفة مصير المواسم المقبلة.

وأشار إلى أنه لن يرفض مطلقا أي دعوة من نادي الزمالك لإزابة الخلافات السابقة مع المسؤولين وأنه يتمنى العمل في الإعلام بقناة الزمالك كمذيع ومقدم برامج ورغم الخلاف الشخصي بينه وبين شوبير إلا أنه يعتبره الإعلامي الأول في مصر وكان يتمنى أن يكون مثله.

واختتم الميرغني تصريحاته بأنه يرى نادي الزمالك الأقرب لدوري الأبطال الأفريقي ويستحق التتويج وأن طارق حامد هو أفضل لاعب وسط في مصر.

وعن أفضل مدرب تدرب تحت يديه كان أحمد رمزي أولا وعلمه حب نادي الزمالك فرمزي كان يعمل بلا مقابل وعنده نادي الزمالك أولا وأخيرا وأنه تعلم الكثير من دي كاستال وهنري ميشيل ويعتبرهم من أفضل الأجانب الذين لعب معهم.
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