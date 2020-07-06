مواطنة من أصحاب العلاوات الخمسة تستغيث بوزارة التضامن للحصول على مستحقاتها كاملة

استغاث المواطنه اماني شمس الدين مصطفى احد المستحقين العلاوات الخمسه التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات من عدم اخذ حقها كاملا.



وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري بمراجعة رقمها التأميني لأخذ علاوتها كامله قائلة" أنا صاحبة معاش ومستحقه العلاوات الخمس بس العلاوات أقل من المفروض أخذه والمتجمد أقل بكثير ارجو إعادة مراجعة ملقى رقمى التأمين" 14618065 "انا طلعت معاش شهر 4 عام 2017".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة" التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.

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وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات هم المتواجدين من بين 2006 لـ2015، وحتى عام 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تضاف العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، ومن ثم بعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، متابعة: "سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل.

