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فن

إيمي سالم تسترجع ذكرياتها مع رجاء الجداوي.. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:53 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة إيمي سالم وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية مساء أمس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونشرت ايمي سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها مع الفنانة رجاء الجداوي من فيلم كامل الأوصاف وعلقت قائلة  " ربنا يرحمكم جميعا طنط #رجاء_الجداوي و الصديق الغالي #عامر_منيب و عم. #حسن_حسني .... من فيلم #كامل_الأوصاف اللهم ارحمهم واغفر لهم يا من رحمته وسعت كل شيء".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

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وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

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