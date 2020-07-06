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فن

أخبار الفن| نصيحة عادل إمام في فرح ابنة رجاء الجداوي ..الجمهور يبحث عن يسرا بعد بكائها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:53 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


حرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على توجيه رسالة لـ عبد الله رشدي، بعد الهجوم الذي حدث عليه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن التحرش.


انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو من حفل زفاف ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الزعيم عادل إمام.


تصدرت الفنانة يسرا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد بكائها على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.


‫عبّر الشاعر أمير طعيمة، عن إستيائه الشديد لمن يبرر التحرش، ومن يحاول إيجاد مبررات وأسباب للمتحرش.

قال أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :التحرش ممكن يكون له الف سبب نفسي و سلوكي و اخلاقي قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر و لا سبب".


تصدرت الفنانة صبا مبارك، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رسالتها المؤثرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
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