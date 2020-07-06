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أخبار العالم

سول تسعى لإجراء محادثات بين بيونج يانج وواشنطن في أسرع وقت ممكن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:41 ص
كورية الجنوبية
كورية الجنوبية
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أ ش أ
قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستسعى لإجراء محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، بعد أن أوضحت كوريا الشمالية أمس الأول أنها لا ترى أي ضرورة لمحادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة يو سانج-جي قوله في موجز صحفي دوري عقده اليوم إن الحكومة الكورية الجنوبية تتمسك بموقفها القائم بشأن العمل على إجراء المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن بهدف تحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وصرحت النائبة الأولى لوزير الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون-هي أمس الأول السبت بأنه لا داعي للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة التي تعتبر الحوار بينها وبين كوريا الشمالية ليس إلا أداة لمعالجة أزمتها السياسية.

من جانب آخر، ذكر المتحدث أن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لم تتلق طلبا من الجانب الأمريكي للقاء بين نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفين بيجون الذي سيزور البلاد في الفترة من 7 - 9 يوليو، والمرشح لمنصب وزير الوحدة لي إن-يونج، النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم.
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