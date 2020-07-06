محافظ الغربية: تنفيذ 67 قرار إزالة واسترداد 3 آلاف متر مباني

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، أسفرت عن تنفيذ 67 قرار إزالة واسترداد 3 آلاف و200 متر مباني.





وأوضح محافظ الغربية -في بيان اليوم الاثنين- أن قرارات الإزالة شملت تنفيذ 33 قرار إزالة التعديات على أراضى زراعية على مساحة فدانا و20 قيراط بمراكز المحلة الكبرى وكفر الزيات ، إلي جانب تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات بناء على مساحة 3 آلاف و200 متر بحى أول وثان طنطا وحى أول وثان المحلة الكبرى ومراكز قطور وطنطا وسمنود وكفر الزيات .





وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 7 قراريط بمركز طنطا والمحلة الكبرى وزفتي وقطور ، وإزالة 4 مخالفات بناء علي مساحة 610 أمتار بمركز طنطا وحي أول طنطا ومركز كفر الزيات.



