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محافظات

محافظ الغربية: تنفيذ 67 قرار إزالة واسترداد 3 آلاف متر مباني

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، أسفرت عن تنفيذ 67 قرار إزالة واسترداد 3 آلاف و200 متر مباني.

وأوضح محافظ الغربية -في بيان اليوم الاثنين- أن قرارات الإزالة شملت تنفيذ 33 قرار إزالة التعديات على أراضى زراعية على مساحة فدانا و20 قيراط بمراكز المحلة الكبرى وكفر الزيات ، إلي جانب تنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات بناء على مساحة 3 آلاف و200 متر بحى أول وثان طنطا وحى أول وثان المحلة الكبرى ومراكز قطور وطنطا وسمنود وكفر الزيات .

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة 7 قراريط بمركز طنطا والمحلة الكبرى وزفتي وقطور ، وإزالة 4 مخالفات بناء علي مساحة 610 أمتار بمركز طنطا وحي أول طنطا ومركز كفر الزيات.

وشدد الدكتور رحمى على استمرار تنفيذ حملات الإزالة يوميًا لردع المخالفين، والتصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.
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