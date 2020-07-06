بسبب ارتفاع حالات كورونا.. اقتراح لفرض حالة إغلاق جديدة في مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا

يقترح المسؤولون في مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا إعادة فرض حظر صارم بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وأشار المسئولون إلى أن هناك أكثر من 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة جوتنج، التي من المرجح أن تحل محل ويسترن كيب كمركز للوباء في البلاد، وسيحتاج الاقتراح إلى موافقة الحكومة.









وسجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة في القارة، مع تسجيل أكثر من 180 ألف حالة إصابة و3 آلاف حالة وفاة.





وتتضمن مقاطعة جوتنج مدينة جوهانسبرج، وهي المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد، لذلك فإن إغلاقها سيكون له تأثير كبير على الصعيد الوطني.



