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أخبار البلد

صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات حتى ألفي جنيه اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:54 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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قسم الأخبار
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج اليوم، الإثنين، فى صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات والذين يحصلون على معاشات بقيمة  أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه  وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو).

ويبلغ عدد المستحقين 2.4 مليون قائم بالصرف، إذ قرر الصرف لهم أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة 6 و7 من شهر يوليو، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.


واختتم أمس، الأحد، صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، إذ تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم. 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو في يومها الخامس معظم فترات اليوم مع حدوث بعض التكدسات أمام بعض فروع بنك ناصر الاجتماعي وتم اتخاذ تدابير حاسمة لعدم تكرار هذه التكدسات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم الأحد  4.131 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 5.148 مليار جنيه.

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