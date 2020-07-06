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فن

ناعية رجاء الجداوي.. أمينة خليل : عمري ما هنسي الحواديت إللي كنتي بتحكيها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:22 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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ميرنا محمود
نعت الفنانة أمينة خليل ، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت أمس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونشرت أمينة خليل ، عبر خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنانة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: "تفضلي دايما في عنينا ملكة وفي قلوبنا أم وفي أيامنا صديقة وفي حياتنا نجمة ..ربنا يرحمك  و يصبر كل حبايبك  وعمري ما هنسي كل الي انا اتعلمت منك وكل الكلام الحلو الي كنا بنقول والحواديت الي كنتي بتحكيها  توحشينا يا جوجو ".

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

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وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.
ناعية رجاء الجداوي.. أمينة خليل : عمري ما هنسي الحواديت إللي كنتي بتحكيها
ناعية رجاء الجداوي.. أمينة خليل : عمري ما هنسي الحواديت إللي كنتي بتحكيها
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