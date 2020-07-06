جامعة واشنطن تعلن إصابة 121 طالبا بـ فيروس كورونا

أعلنت جامعة واشنطن في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إصابة 121 طالبا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.





وأوضحت الجامعة في بيان مشترك لها مع وزارة الصحة في ولاية واشنطن أنه من بين الطلاب 112 طالبا مقيما في القسم الشمالي من الحرم الجامعي.





وأضاف البيان أن نتائج متابعة وفحص الطلاب المصابين بالفيروس غير المقيمين في السكن الجامعي، أظهرت أنهم خالطوا المصابين في الحرم الجامعي.





وأشار البيان، إلى أنه تم إجراء ما يقارب من 1300 فحص لفيروس كورونا بالقرب من القسم الشمالي في الجامعة.



