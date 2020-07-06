AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:26 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
Advertisements
هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:

صدى البلد:
الرئاسة فى يوم.. السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.. ويوجه بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية.

غرامة 200 ألف جنيه والحبس 7 سنوات.. النواب يقر قانون مكافحة الإخلال بالإمتحانات

اليوم السابع

أبو العينين: الغش فى الإمتحانات قضية أخلاقية وتربوية ولن يحلها القانون وتشديد العقوبات بمفردهما

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000

أخبار اليوم

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: لا مفر من رقمنة الصحف وأؤمن بالعمل الجماعى 

الوطن

وزير التعليم: لم نحدد موعد امتحانات العام المقبل للثانوية العامة

الجمهورية

إغلاق قاعدة بيانات الناخبين و62 مليون ناخب يحق لهم التصويت بانتخابات الشيوخ


الشروق

المتحدث باسم الإنتاج الحربي: الفريق العصار بحالة صحية مستقرة 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تعلن مقتل 19 تكفيريا فى عمليات نوعية وقصف جوي بسيناء يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

مجلس الوزراء يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي الأحد..يتصدر نشرة صباح البلد

تأمين الحدود والعمق الغربي.. الرئيس يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير سلاح الإشارة

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

بسام راضى: الرئيس استعرض خطط وجهود سلاح الإشارة لتأمين الحدود مع ليبيا

الرئاسة في يوم.. السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.. ويوجه بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية

ترشيحاتنا

هذا الذِكر يغفر الذنوب والخطايا.. داوم عليه

دعاء تيسير الزواج.. بـ 8 كلمات قرآنية

المتهم بقتل جاره: شافني وأنا بسرق شقته فخلصت عليه

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

أدعية الرزق في الصباح.. كلمات تجلب لك التوفيق والبركة

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال نزهة ترفيهية في أريزونا .. سيلفي يقتل امرأة خمسينية

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور