السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو لمن يتقاضون أكثر
من 1000 جنيه حتى 2000
أخبار اليوم
الوطن
وزير التعليم: لم نحدد موعد امتحانات العام المقبل
للثانوية العامة
الجمهورية
صدى البلد:
الرئاسة فى يوم.. السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.. ويوجه بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية.
غرامة 200 ألف جنيه والحبس 7 سنوات.. النواب يقر قانون مكافحة الإخلال بالإمتحانات
اليوم السابع
أبو العينين: الغش فى الإمتحانات قضية أخلاقية وتربوية ولن يحلها القانون وتشديد العقوبات بمفردهما
التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو لمن يتقاضون أكثر
من 1000 جنيه حتى 2000
أخبار اليوم
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: لا مفر من رقمنة الصحف وأؤمن بالعمل الجماعى
الوطن
وزير التعليم: لم نحدد موعد امتحانات العام المقبل
للثانوية العامة
الجمهورية
إغلاق قاعدة بيانات الناخبين و62 مليون ناخب يحق لهم التصويت بانتخابات الشيوخ
الشروق
المتحدث باسم الإنتاج الحربي: الفريق العصار بحالة صحية مستقرة