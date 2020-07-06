توتنهام يستضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الليلة





ويحتل توتنهام المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة على إيفرتون الذي يحتل المركز الـ11.





ويسعى توتنهام في مواجهة اليوم، لتخطي أحزانه بعدما خسر على يد شيفيلد يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، خارج أرضه ضمن منافسات الجولة الماضية.





ويتطلع توتنهام لتحقيق الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المربع الذهبي والمؤهل إلى دوري أبطال أووربا في نسخته المقبلة.





وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ11، على ملعب جوديسون بارك، معقل إيفرتون.

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره إيفرتون، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، بختام الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي.