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اقتصاد

انفوجراف .. تعرف على المشروعات الاستثمارية الخضراء للعام المالي 2020/2021

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
نشرت صفحات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، على منصاتها الالكترونية مجموعة من الانفوجرافات توضح المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021.


جاء ذلك بعد اتفاق وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والبيئة بشأن تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.


جدير بالذكر أن السند الأخضر هو عبارة عن صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتستخدم عوائد تلك السندات فى تمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل المعتمد على الكهرباء، ومن مزايا السندات الخضراء.


وكذا تتيح السندات تاخضراء لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادًا على أسواق معينة، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.

انفوجراف .. تعرف على المشروعات الاستثمارية الخضراء للعام المالي 2020/2021
انفوجراف .. تعرف على المشروعات الاستثمارية الخضراء للعام المالي 2020/2021
انفوجراف .. تعرف على المشروعات الاستثمارية الخضراء للعام المالي 2020/2021
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