بسبب حزب الله والصين..رسالة قاسية من السفيرة الأمريكية لرئيس الحكومة اللبناني

وجهت السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا رسالة قاسية إلى رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب للضغط عليه بهدف تنفيذ ما تريده السفارة وحكومتها وذلك بعد تصريحاتها العلنية التي حددت فيها مواصفات الحكومة اللبنانية التي ترضى عنها وخياراتها السياسية (حكومة اختصاصيين بلا حزب الله).



ووفق ما ذكرته صحيفة الأخبار اللبنانية أن شيا أرسلت إلى دياب، عبرَ أصدقاء مشتركين، رسائل قاسية اللهجة تتهمه بأنه ينفّذ أجندة حزب الله في الحكومة.



وأشارت الجريدة عبر مصادرها التي لم تسمها أن هذه الرسائل ازدادت وتيرتها، وخاصة بعد المعلومات عن إمكان انفتاح لبنان اقتصاديًا على التعاون مع العراق، وعلى القبول باستثمارات صينية



وأكدت الجريدة أن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب يتجاهل رسائل شيا ولا يجيب عليها.



وذكرت المصادر أن تلك الرسائل جاءت بعد أن السفيرة لمست جدية رئيس الحكومة في فتح أبواب تساعد على تخفيف الضغط عن لبنان في ظل الحصار الأميركي.



واختتمت المصادر تصريحاتها لصحيفة الأخبار اللبنانية ان أن دياب قد عبّر أمام من يلتقيهم عن غضبه من تصرفاتها وتدخّلها السافر في شؤون البلاد.