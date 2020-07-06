قبل آداؤه غدا .. مواصفات امتحان فيزياء الثانوية العامة ونصائح تسهل التعامل معه

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وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات كراسة امتحان مادة الفيزياء الذي سيمتحنها طلاب الثانوية صباح غد ، مشيرةً إلى أنها تتمثل فيما يلي :





تتكون الكراسة الامتحانية من 28 صفحة ، تشمل بداخلها 45 سؤالًا ، مطلوب الاجابة عليهم خلال 3 ساعات ، وقد تقرر أن تكون الدرجة الكلية لـ امتحان الفيزياء 2020 من 60 درجة .





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ولضمان سهولة التعامل مع كراسة امتحان فيزياء الثانوية العامة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلاب الثانوية العامة اتباع النصائح الاتية :





- إقرأ التعليمات جيدا سواء الموجودة في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الاسئلة وفي ضوئها أجب عن الاسئلة

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته

- استخدم القلم الجاف الازرق للاجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة

- عند إجابتك على الاسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة

- في حالة الحاجة لمساحة اخرى للإجابة ، يمكن استكمال الاجابة في صفحات المسودة مع الاشارة إليها

- إن أجابت بأكثر من اجابة سوف تم تقدير جميع الاجابات

- عند إجابتك عن اسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت ، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال