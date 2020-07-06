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تعليم

قبل آداؤه غدا .. مواصفات امتحان فيزياء الثانوية العامة ونصائح تسهل التعامل معه

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:20 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء امتحان مادة الفيزياء ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات كراسة امتحان مادة الفيزياء الذي سيمتحنها طلاب الثانوية صباح غد ، مشيرةً إلى أنها تتمثل فيما يلي :

تتكون الكراسة الامتحانية من 28 صفحة ، تشمل بداخلها 45 سؤالًا ، مطلوب الاجابة عليهم خلال 3 ساعات ، وقد تقرر أن تكون الدرجة الكلية لـ امتحان الفيزياء 2020 من 60 درجة .

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ولضمان سهولة التعامل مع كراسة امتحان فيزياء الثانوية العامة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلاب الثانوية العامة اتباع النصائح الاتية :

- إقرأ التعليمات جيدا سواء الموجودة في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الاسئلة وفي ضوئها أجب عن الاسئلة
- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته
- استخدم القلم الجاف الازرق للاجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة 
- عند إجابتك على الاسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة 
- في حالة الحاجة لمساحة اخرى للإجابة ، يمكن استكمال الاجابة في صفحات المسودة مع الاشارة إليها
- إن أجابت بأكثر من اجابة سوف تم تقدير جميع الاجابات
- عند إجابتك عن اسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت ، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال 
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.
- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.
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