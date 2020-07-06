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تعليم

لطلاب أدبي .. كل ما تريد معرفته عن كراسة امتحان تاريخ الثانوية العامة 2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:29 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي غدا الثلاثاء 7 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة "شعبة أدبي" امتحان مادة التاريخ ، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لمواصفات كراسة امتحان التاريخ 2020 : فتتكون الكراسة الامتحانية من 28 صفحة، تشمل بداخلها 40 سؤالًا ، مطلوب الإجابة عليهم خلال 3 ساعات ، وقد تقرر أن تكون الدرجة الكلية لـ امتحان التاريخ 2020 من 60 درجة.


ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة على الطالب اتباع النصائح التالية :
- إقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته
- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة ، ولا تستخدم مزيل الكتابة
- عند إجابة الاسئلة المقالية اجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الاجابة في صفحات المسودة مع الاشارة إليها
- إجابتك بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها
- عند إجابتك على الاسئلة المقالية الإختيارية أجب عن أ أو ب فقط
- عند إجابتك على أسئة الاختيار من متعد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال


- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تسب الاجابة صحيحة
- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ
- في حالة الاسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تك التظلي على أكثر من رمز أو تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ.
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