لطلاب أدبي .. كل ما تريد معرفته عن كراسة امتحان تاريخ الثانوية العامة 2020

وبالنسبة لمواصفات كراسة امتحان التاريخ 2020 : فتتكون الكراسة الامتحانية من 28 صفحة، تشمل بداخلها 40 سؤالًا ، مطلوب الإجابة عليهم خلال 3 ساعات ، وقد تقرر أن تكون الدرجة الكلية لـ امتحان التاريخ 2020 من 60 درجة.







ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة على الطالب اتباع النصائح التالية :

- إقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته

- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة ، ولا تستخدم مزيل الكتابة

- عند إجابة الاسئلة المقالية اجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الاجابة في صفحات المسودة مع الاشارة إليها

- إجابتك بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها

- عند إجابتك على الاسئلة المقالية الإختيارية أجب عن أ أو ب فقط

- عند إجابتك على أسئة الاختيار من متعد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال









- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تسب الاجابة صحيحة

- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ

- في حالة الاسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تك التظلي على أكثر من رمز أو تم تكرار الاجابة تعتبر الاجابة خطأ.